Acabou o jejum! Vitória vence o primeiro jogo fora de casa na Série B

Enfim, o torcedor do Vitória comemorou o primeiro triunfo fora de casa nesta edição da Série B do Brasileiro. Na 22ª rodada, o Leão venceu o Operário, por 1x0, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná. Em meio a uma crise política, o rubro-negro superou as adversidades extracampo e deu um passo importante neste sábado (4) rumo à reabilitação no campeonato.

A vitória diante do Operário ampliou a invencibilidade do Leão na Série B - agora são seis jogos seguidos sem perder -, mas não tirou a equipe da zona de rebaixamento. O time comandado por Wagner Lopes somou os mesmos 23 pontos do Vila Nova, mas como perde no número de triunfos (quatro contra cinco), ficou na 17ª posição. O adversário goiano é o 16º.

O Vitória teve o controle das ações e maior posse de bola no primeiro tempo, mas apresentou dificuldades para concluir jogadas ofensivas, tanto que só finalizou duas vezes. Porém, em uma delas foi efetivo e abriu o placar após cabeceio do prata da casa Mateus Moraes. O zagueiro improvisado na lateral esquerda estreou a rede como profissional, proporcionou uma dose de tranquilidade e permitiu que o time administrasse o resultado.

No segundo tempo, o Operário foi para cima do Vitória, inverteu a posse de bola e não economizou nas finalizações. O Leão se fechou e abriu mão de ampliar o marcador ao esperar apenas oportunidades de contra-ataques, mas conseguiu o objetivo ao manter o placar até o apito final.

O jogo

O primeiro ataque com perigo do jogo levou 12 minutos para sair e foi protagonizado pelo Vitória. Marcinho tocou e David chutou forte de fora da área, só que para fora. O Operário reagiu com Marcelo, que também bateu de longe e fez a bola explodir na tave.

Na sequência, Pablo Siles vacilou e perdeu a bola no meio-campo. Thomaz arriscou e exigiu boa apresentação de Lucas Arcanjo, que espalmou para fora. Num repeteco, a meiuca rubro-negra falhou outra vez, Paulo Sérgio bateu e o goleiro do Leão defendeu novamente.

O placar do estádio Germano Krüger só foi modificado perto do intervalo. Aos 39 minutos, um jogador revelado na base do Vitória estreou a rede como profissional. Improvisado na lateral esquerda, o zagueiro Mateus Moraes, de cabeça, colocou o Vitória na frente: 1x0.

No segundo tempo, o Operário tentou igualar o marcador com Chorão. Ele recebeu passe de Djalma Silva e mandou para o gol. A redonda até assustou o goleiro Lucas Arcanjo, mas após desvio saiu pela linha de fundo. A resposta do Vitória saiu após Soares deixar Samuel de cara para o gol, mas ele chutou para fora. A rede não voltou a ser balançada.

Próximo jogo

O elenco do Vitória terá uma semana para trabalhar. O rubro-negro só volta a campo na sexta-feira (10), quando recebe o Remo, às 19h, no Barradão, em jogo válido pela 23ª rodada da Série B do Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

Operário 0x1 Vitória - 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Operário: Simão, Fábio Alemão (Pedro Ken), Rodolfo Filemon, Reniê e Djalma Silva; Leandro Vilela, Marcelo (Gustavo Coutinho), Thomaz (Rodrigo Pimpão) e Rafael Longuine (Rafael Chorão); Paulo Sérgio e Felipe Garcia (Alemão). Técnico: Matheus Costa.

Vitória: Lucas Arcanjo, Van, Thalisson Kelven, Wallace e Mateus Moraes; Pablo Siles (Cedric), Fernando Neto (Gabriel Bispo) e Bruno Oliveira (Soares); David (Ronan), Samuel (Wesley Pionteck) e Marcinho. Técnico: Wagner Lopes.



Estádio: Germano Krüger

Gols: Mateus Moraes, aos 39 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Felipe Garcia, Rafael Chorão, Cedric e Rodolfo Filemon.

Arbitragem: Douglas Schwengber da Silva, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Gustavo Nogas (Trio do RS).