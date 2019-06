Ação ambiental limpará Serra do Orobó, em Ruy Barbosa

A Serra do Orobó, na cidade de Ruy Barbosa, no interior da Bahia, passará por um multirão de limpeza no próximo sábado (8). A ação se chamará “Trilha sem Rastros”, que fará a limpeza na serra, famosa na região por abrigar espécies raríssimas de orquídeas.

Ponto turístico na região, a Serra possui 346 metros de altitude e três biomas (cerrado, caatinga e remanescente da Mata Atlântica), além de contar com muitas espécies de bromélias e orquídeas raras. 14 nascentes são encontradas na serra, com importante papel ambiental: além de fornecerem água para os córregos e rios que abastecem toda a cidade, elas também são fontes de vida para outros organismos).

A ação faz uma alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5) e é organizada pela Santa Casa de Misericórdia da cidade, em parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Os voluntários presentes na ação serão acompanhados por brigadistas e um guia. Eles vão portar sacos de lixo, água, luvas e ao final um carro auxiliará na retirada do lixo recolhido.

A Serra já despertou a atenção do Greenpeace Brasil, que iniciou uma campanha alertando para o risco de um desastre ambiental que o local corria, em virtude de atividades de mineração. De acordo com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), os principais conflitos ambientais presentes no local são as queimadas, desmatamentos, retirada de orquídeas (espécies raras, com alto valor, são alvo do comércio clandestino) e a exploração mineral.

Entre os principais materiais descartados no local, está o plástico. O Brasil é o 4º maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. O levantamento foi realizado pelo WWF e analisou a relação com o plástico em mais de 200 países.