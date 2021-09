Ação de conscientização de pós-consumo recolhe 7,5 toneladas de resíduos

Tudo se transforma, nada se desperdiça. Essa foi a temática do projeto da startup Solos, que recolheu 7,5 toneladas de resíduos e gerou R$12 mil em renda revertida para a cooperativa Cooperaguarygerou R$12 mil em renda revertida para a cooperativa Cooperaguary em um trabalho feito com equipe totalmente feminina. Sediada em Periperi (subúrbio de Salvador), a cooperativa é participante do programa Ser+ da Braskem, que incentiva o desenvolvimento da cadeia produtiva da reciclagem.

A coleta desenvolvida para este ano, aconteceu em três frentes, com o drive-thru localizado na Av. Otávio Mangabeira, em frente ao Jardim dos Namorados, ponto de coleta para plásticos, papel, papelão, óleo de cozinha, eletrônicos, eletrodomésticos, metais e vidro.

Além disso, a iniciativa contou com um sistema de coleta porta a porta, nos estabelecimentos comerciais e residenciais que estavam a um raio de 1km do drive-thru.

Outra novidade da segunda edição do Braskem Recicla, para trazer mais informações e conscientização de pós-consumo ao público, o projeto apresentou os programetes especiais, que contou com a apresentação de Rita Batista.

A ação teve apoio institucional da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a ação disponibilizou um drive-thru na Av. Otávio Mangabeira, em frente ao Jardim dos Namorados, onde o público podia entregar resíduos, como embalagens plásticas, papel, papelão, óleo de cozinha, eletrônicos, eletrodomésticos, metais e vidro.