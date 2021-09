Ação de descarte consciente pode arrecadar R$10 mil para coletores de Salvador

Com o tema Tudo se transforma, nada se desperdiça, a segunda edição do Braskem Recicla será realizada em sintonia com o Dia Mundial da Limpeza (CleanUp Day), visando estimular a população a refletir sobre o descarte e pós-consumo. Entre os dias 18 e 24 de setembro, das 8h às 20h, acontece a 2° edição do ‘Braskem Recicla: tudo se transforma, nada se desperdiça’. Realizado pela Solos, com patrocínio da Braskem, a iniciativa celebra o Dia Mundial da Limpeza e tem o objetivo de estimular a população a refletir sobre o descarte consciente e o pós-consumo.

A expectativa é de que sejam coletadas 2 toneladas de materiais, gerando R$10 mil em renda para os cooperados da Cooperguary. Sediada em Periperi (subúrbio de Salvador), a cooperativa é participante do programa Ser+ da Braskem, que incentiva o desenvolvimento da cadeia produtiva da reciclagem.

Contando com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e da Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), a ação vai disponibilizar um drive-thru na Av. Otávio Mangabeira, em frente ao Jardim dos Namorados, onde o público vai poder entregar resíduos, como embalagens plásticas, papel, papelão, óleo de cozinha, eletrônicos, eletrodomésticos, metais e vidro.

Para participar o interessado deve separar e higienizar seus resíduos e entregar no drive-thru. De acordo com Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, esta segunda edição do Braskem Recicla avança um pouco mais, uma vez que estará em um espaço público com maior visibilidade.

“Queremos estimular a conscientização das pessoas acerca do descarte correto no pós-consumo, contribuindo para a circularidade da economia, e ainda garantir geração de renda para a cooperativa parceira desta ação”, afirma.

Drive thru ficará instalado no Jardim dos Namorados (Foto: Tayse Argôlo/Divulgação)

Além do drive-thru, um sistema de coleta porta-a-porta com triciclo irá percorrer os estabelecimentos comerciais e residências localizados em um raio de 1km do drive-thru, coletando resíduos recicláveis. Na internet, serão veiculados cinco programetes sobre educação ambiental e economia circular. Os vídeos, apresentados pela jornalista Rita Batista, serão postados do Instagram da Solos (@alimentesolos) com dicas práticas para que o público se sinta mais próximo desse mundo em que tudo se transforma e nada se desperdiça. O objetivo é incentivar a prática da destinação dos resíduos gerados em nossas casas para cooperativas de reciclagem.

Sócia-fundadora da Solos, Saville Alves afirma que o o Braskem Recicla ajudou a reunir um movimento global (CleanUp Day) para trazer a pauta da economia circular e aproximar o cidadão do pensamento que tudo pode gerar valor.

"A reciclagem é uma atitude de cuidado com nossa cidade, gera renda para catadores parceiros e se transforma em matéria-prima para a indústria criar novos produtos”, aponta a empresária.

Outro ponto importante do projeto é que ele conta com um time 100% feminino, onde as mulheres lideram a linha de frente. Além disso, trazem a importância de valorizar a profissão, melhorar a qualidade do trabalho e a remuneração.

“Fico feliz em estar com minhas colegas da Cooperguary em mais um ano, tendo a oportunidade de mostrar que mulheres também podem liderar a reciclagem e tirar o sustento da família. Com toda a estrutura do Braskem recicla vejo que as pessoas ficam mais interessadas em participar e levar o resíduo até a gente e que nosso trabalho também fica melhor”, diz Leidjane Regina Sousa de Santana, uma das participantes do Braskem recicla.

Para Edna França, secretária municipal de sustentabilidade e resiliência (SECIS), a iniciativa marca uma das principais ações no calendário do Dia Mundial da Limpeza e coloca Salvador como uma cidade destaque.

“Sabemos que devemos cuidar do ambiente e da natureza em nossa volta todos os dias. Mas também é muito importante termos datas ao longo do ano que tragam uma reflexão mais profunda do cuidado que devemos ter com o planeta que vivemos, na cidade que moramos. Quando essas datas também sugerem ações coletivas, melhor ainda, porque essa reflexão acerca da sustentabilidade reverbera com mais força e tem maior alcance.”, ressalta a titular da SECIS.

O presidente da Limpurb, Omar Gordilho, comentou sobre a importância de iniciativas voltadas para a reciclagem na cidade e afirmou que a empresa sempre faz questão de aproveitar iniciativas que contribuem diretamente para reduzir os impactos do descarte irregular de resíduos e preservar o meio ambiente.

"Por isso, também incentivamos que todos participem ativamente dessa ação e aproveitem a oportunidade para fazer a diferença na construção de um futuro mais sustentável”, disse Gordilho.

Na primeira edição, realizada em setembro de 2020, dentro de um drive-in, no Centro de Convenções, foram coletados seis toneladas de resíduos, durante um mês de funcionamento, gerando R$20 mil reais em renda para as cooperadas.