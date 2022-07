Ação de escuta e acolhimento será realizada gratuitamente na Estação Brotas

O Cantinho do Desabafo, uma ação especial de escuta e acolhimento emocional de clientes e moradores de comunidades vizinhas do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, será realizado gratuitamente nesta terça-feira (12). A iniciativa vai acontecer na Estação de Metrô Brotas, das 16h30 às 19h30.

A proposta foi elaborada pelo Instituto CCR e a CCR Metrô Bahia, com o apoio do Instituto Help, com voluntários que farão os atendimentos.

"Montamos essa estrutura especial de atendimento para as pessoas que estejam passando por uma situação de vulnerabilidade emocional e que precisem conversar, serem acolhidas. Esse serviço é muito importante e precisa ser acessível a todos", explica Luana Xavier, analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

A ação integra o Programa Caminhos para a Saúde, com foco em Saúde Mental. Além do atendimento, serão distribuídas até 5 mil cartas com mensagens de apoio e incentivo.