Ação de Félix Mendonça Júnior é apontada como decisiva para vitória de Andrade na Câmara

Deputados federais da Bahia atribuem a Félix Mendonça Júnior (PDT) a derrota de Marcelo Nilo (PSB) na disputa por uma das quatro vagas de suplente da Mesa Diretora da Câmara, eleita no último dia 1º. Reservadamente, parlamentares afirmaram à Satélite que Félix trabalhou pesadamente para convencer a bancada pedetista a votar no concorrente de Nilo ao espaço destinado ao PSB, Cassio Andrade, que é baiano, mas construiu a carreira política no Pará. Por acordo, Nilo era o candidato oficial do partido à suplência, com aval do novo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). No entanto, Andrade contrariou a própria bancada e lançou candidatura avulsa, vencendo Nilo por 202 votos contra 172.

Autor confesso

Após o resultado, Nilo culpou Lira pelo revés, mas a ação de Félix, de quem é inimigo, foi apontada como decisiva para a vitória de Andrade. Procurado, o pedetista confirmou a ofensiva contra o desafeto. “Não dá para saber o tamanho do papel que tive. Apenas que atraí muitos votos de aliados meus para derrotá-lo”, disse.

Pressão na fila

Com a nova delação engatilhada, o falso cônsul Adailton Maturino e a esposa, Geciane Maturino, intensificaram as investidas para colaborar com a Faroeste. Peças centrais do caso, ambos se mostraram dispostos a abrir a caixa-preta do esquema. Até agora não convenceram a PGR de que podem levar a investigação a degraus mais altos.

Fala, SSP!

Sobre a nota “Operação Abafa”, publicada ontem, a SSP diz que o ex-secretário Maurício Barbosa, por ser agente político e não servidor, não responde processo disciplinar e que cabe à Corregedoria da Civil instaurá-lo contra a delegada Gabriela Caldas, ex-chefe de gabinete da SSP.

Outra versão

Administradora do plano de saúde do servidores estaduais (Planserv), a Qualirede descartou, por meio de sua assessoria, qualquer ligação entre o cerco da PF de Santa Catarina sobre a empresa e o contrato com o governo baiano. Ao contrário do que foi publicado na última edição, afirma que a Bahia não é mencionada no caso, “nem mesmo indiretamente”, explica que a operação da PF catarinense “está em fase de investigação” e alega que gestores da empresa alvos da ação já foram afastados.

Papel passado

A Procuradoria-Geral da República (PGR) formalizou o acordo de delação da desembargadora presa Ilona Márcia Reis com a Faroeste, cujas tratativas estavam avançadas, conforme noticiou a coluna na última segunda. Investigadores da operação revelaram ainda que já há equipe destacada pela PGR para interrogar Ilona sobre a venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ).

Por tabela

Cotado para o Ministério da Cidadania, o deputado João Roma (Republicanos) informou que há possibilidade de ser nomeado, mas que a forma como a imprensa trata o assunto tem objetivo de desgastar o ex-prefeito ACM Neto (DEM).