Ação distribui alimento e agasalhos na Praça da Piedade e Aquidabã

Solidariedade e cuidado. Foi o nome das ações conjuntas que aconteceram na noite desta segunda (18) em locais como a Praça da Piedade e Aquidabã: além da Campanha do Agasalho da Polícia Militar, também houve distribuição de 200 marmitas, 200 cafés, 200 pães com queijo e 200 refeições para de jantar pelo projeto 'Um Mais Um é Sempre Mais que Dois', em parceria com a SOS Sertão.

Também colaboraram com a ação as Bases Comunitárias do Nordeste, Santa Cruz, Chapada, Bairro da Paz e Calabar e uma Comissão de Direitos Humanos.

Presidente do projeto 'Um Mais Um é Sempre Mais que Dois1, Bárbara Trindade afirmou que cerca de 50 pessoas atuaram na ação e comemorou que tudo deu certo. "É algo importante, muitas pessoas vivem vulneráveis, precisando de um apoio e de alguém que estenda a mão", afirmou.

O tema da Campanha do Agasalho deste ano é “Solidariedade, uma Força que aquece corações!". A ação da PM vai contou com a parceria dos shoppings Salvador e da Bahia e pretende arrecadar roupas, calçados, agasalhos e cobertores que serão doados para pessoas em situação de rua e entidades de apoio e acolhimento, em Salvador e no interior do estado.

A Campanha do Agasalho é realizada anualmente, em virtude das baixas temperaturas previstas para a capital baiana e demais municípios do Estado no período do inverno. O objetivo da Corporação é ampliar a responsabilidade social e o respeito aos direitos humanos.



Pelo segundo ano, por causa da pandemia do novo coronavírus e atendendo aos protocolos de segurança sanitária, é recomendado aos policiais que o material só deve ser manuseado 48h depois do recebimento, como medida de prevenção.