Ação na Ilha de Bom Jesus alerta sobre risco de queimaduras com fogos

O período junino sempre acende um alerta para os profissionais de saúde. Afinal, tradicionalmente neste período, as unidades de saúde atendem um número maior de casos de pessoas com queimaduras provocadas pelos fogos de artifício.

Atenta a isso, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), por meio de equipes multidisciplinares da Unidade de Saúde da Família (USF) da Ilha de Bom Jesus dos Passos, no Largo do Tanque, realizou nesta quarta-feira (15) uma ação inédita nas ruas da localidade, alertando a comunidade sobre a importância da prevenção de queimaduras no período de São João.

A ação foi realizada por um grupo multidisciplinar composto por enfermeira, nutricionista, técnica em enfermagem e agentes comunitários de saúde. A população foi orientada sobre os fatores que podem desencadear acidentes, como o alcoolismo, o uso do álcool em gel e a manipulação de fogueiras e fogos de artifícios. Além disso, os moradores foram informados sobre os principais tipos de queimaduras e como evitá-las.

De acordo com Jaina Rios, diretora do Instituto Provida e responsável pela gestão das USFs nas ilhas, o local para realização da ação ocorreu porque tradicionalmente é uma comunidade que usa muitos fogos de artifício no São João. "A ação quer contribuir para que os moradores compreendam os perigos e os cuidados, que devem ser adotados, na manipulação desses instrumentos”, destaca.

Na próxima semana, a ação ocorrerá nas USFs das ilhas de Paramana e Maré.