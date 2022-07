Ação policial deixa um morto e dois feridos em Fazenda Coutos

Uma operação policial terminou com um morto e dois feridos no bairro de Fazenda Coutos, na tarde dessa quarta-feira (27). A situação aconteceu na Rua da Padaria.

Segundo a Polícia Militar, policiais militares da 19ª CIPM faziam rondas quando avistaram dois indivíduos em uma moto atirando. Ao avistarem os PMs, eles atiraram contra a equipe. Então, se iniciou um tiroteio.

Após os disparos, policiais encontraram um homem ferido, que foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, com ele foram apreendidos uma pistola 9mm, munições e um quilo de pasta base de cocaína.

Uma idosa, que passava pelo local, foi baleada. Ela também foi socorrida para o Hospital do Subúrbio. Após o socorro, a equipe recebeu denúncia de que o outro suspeito estaria escondido em um imóvel com um ferimento no pé. Os militares se dirigiram ao local indicado e o encontraram, e o socorreram para o mesmo hospital.