Ação promocional: CORREIO e copo do Dia da Mulher por R$ 3 nessa sexta-feira (11)

Ao comprar a edição do CORREIO desta sexta-feira (11), o leitor leva também um copo personalizado com a temática do Dia Internacional da Mulher. A promoção “Baianas e Retadas”, que garante os dois itens, estará disponível em todos os pontos de vendas onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercados, por R$ 3,00.

Ao todo, são 11.100 exemplares e a promoção é válida até acabar o estoque. São quatro modelos diferentes personalizados. O copo pode ser marrom claro ou vinho com os dizeres “Dona de mim”, “O futuro é feminino” ou ainda “Lute como uma mulher”.

Arraste para o lado e confira todos os modelos

Segundo a Analista de marketing e vendas do jornal, Carolina Coutinho, a campanha vai além da ação de encarte dos copos e é uma grande oportunidade de homenagear a força feminina. “A intenção de criar essa coleção e o tom da campanha é exaltar a potência da mulher, com frases marcantes e empoderadas. Somos múltiplas, fortes, donas dos nossos sonhos e cada dia mais a gente tem lutado e alcançado essas conquistas. Então os copos trazem imagens que remetem a essa mulher retada, em especial a baiana”, destaca Carolina.

A Gerente de Mercado Leitor do CORREIO, Mara Salmeron, acrescenta que mais da metade do público leitor do jornal é de mulheres. “Essa é uma campanha muito especial e feita com muito carinho para elas. A proposta era fazer algo elegante e forte ao mesmo tempo e a gente conseguiu isso, temos uma homenagem linda que, com certeza, vai ser um sucesso”.

A campanha deste ano também acompanha o conteúdo do CORREIO. De 1º a 15 de março, reportagens produzidas especialmente para o Dia da Mulher integram a programação do jornal. No Instagram e Facebook, está sendo realizada a série “Retada”, que traz homenagens às mulheres que são retadas nas suas áreas de atuação a partir de uma curadoria feita por jornalistas do CORREIO.

Nesta terça-feira (8), será lançado, durante à tarde, o podcast especial “Retada”, que, conduzido pela jornalista Monique Lôbo, vai falar sobre a participação das mulheres nas eleições, contando a importância e a história do voto feminino.A produção estará disponível no Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcasts e Apple Podcasts.

Quem é assinante do jornal e mora em Salvador pode pedir o copo no dia 11 através da central de atendimento, no telefone, (71) 3480-9140, ou no e-mail assinante@correio24horas.com.br. Quem for até um dos pontos de venda também pode optar por só comprar o jornal, pagando o valor de R$ 1,75.