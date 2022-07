Ação promove workshop gratuito de desenho e criação de personagem em Salvador

Crianças interessadas em Desenho e Criação de Personagem poderão se aprofundar mais neste universo a partir deste sábado (23), na Livraria Escariz. Entre 15h e 16h30, será realizado gratuitamente o Workshop de Desenho e Criação de Personagem, voltado para o público que tem entre 8 e 12 anos.

O workshop é ministrado pelos professores Wilton Bernardo e Isadora Sabar - quem desejar participar pode entrar em contato com a livraria através do whatsapp 71 98427-5242, para que o nome seja colocado na lista.

A ação marca o lançamento de duas oficinas que acontecem a partir de agosto, voltadas para a formação de turmas de desenho e de quadrinhos. Desenhos e Processos Criativos vai acontecer no Museu Carlos Costa Pinto, direcionada ao público infantil (entre 8 e 12 anos).

Já a oficina de Construção de Histórias em Quadrinhos será realizada na Aliança Francesa, para adolescentes e adultos. Para essas duas, as inscrições podem ser feitas através do telefone (71) 99305-9093; do Instagram @oficinahq, ou do email: oficinahq@hotmail.com.

Desde setembro de 2003, Wilton Bernardo promove as Oficinas de Quadrinhos e Desenho, através da Ação Cultural @OficinaHQ, fundada pelo artista. Além de oficinas, diversas exposições e mostras de filmes já foram realizadas. Os professores responsáveis por ministrarem as aulas – Isadora Sabar e Wilton Bernardo - são graduados pela UFBA, além de terem no currículo diversos cursos de especializações voltados à educação e às artes gráficas.

SERVIÇO

Workshop de Desenho e Criação de Personagem

Local: Livraria Escariz (Shopping Barra)

Data: 23 de julho (sábado)

Horário: 15h às 16h30

Voltado para o público que tem entre 8 e 12 anos.

Quem desejar participar pode entrar em contato com a livraria através do whatsapp 71 98427-5242, para que o nome seja colocado na lista.

Grátis

Desenho e Processos Criativos para crianças de 8 a 12 anos

Local: Museu Carlos Costa Pinto (Aulas em espaço aberto, com máximo de 10 alunos)

Horário: 15h às 17h

Período: 06/08 a 24/09/2022 (08 encontros aos sábados)

Investimento: R$ 560 ou 2X R$280 (cartão de crédito, débito, pix)

Construção de HQ/ mangá para adolescentes (a partir de 14 anos) e adultos

Local: Aliança Francesa, Ladeira da Barra (Sala com máximo de 10 alunos)

Horário: 10h às 12h

Período: 06/08 a 24/09/2022 (08 encontros aos sábados)

Investimento: R$ 560 ou 2X R$280 (cartão de crédito, débito, pix)