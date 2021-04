Ação que dá 50% de desconto em restaurantes está de volta em Salvador

Criada em março do ano passado, a ação 'Apoie um restaurante', promovida por Stella Artois e Nespresso, dá ao consumidor a possibilidade de adquirir um voucher, no valor de R$ 100 pagando apenas R$ 50, para ser usado em bares e restaurantes em todo o país. O desconto é custeado pela campanha, sendo que os estabelecimentos recebem 100% do valor da venda dos vouchers como capital de giro. Em Salvador, diversos estabelecimentos, de acordo com informações obtidas pelo Alô Alô Bahia, estão participando da iniciativa.

Para comprar o voucher basta acessar apoieumrestaurante.com.br. O projeto permite a compra de até três cupons por CPF, sendo que cada estabelecimento está limitado a venda de até 100 unidades. Quem baixar o app Get In pode fazer a reserva do bar ou restaurante no melhor dia e horário disponível para utilização do voucher.

Confira abaixo a lista dos estabelecimentos participantes:

Blue Praia Bar

Solar Gastronomia

Boteco do França

Martim Pescador

Velho Espanha

Parador Z1

Red Burg N Bar

Pi.zza

Poró Restaurante e Bar

Pizza da Chapada

Shiro Restaurante

LarriBistrô

Empório da Chef

Coffeetown Salvador

Portal do Imbuí

