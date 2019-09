Ação social criada por Brown recolhe doações para abrigos e creches de Salvador

O artista Carlinhos Brown e sua música sempre foram próximos das questões sociais. Acompanhando desde o início da carreira, o trabalho social do músico mudou e vem mudando a vida de milhares de famílias, especialmente do Candeal Pequeno, bairro de Salvador, que ganham a oportunidade de trabalho e educação para os seus filhos, como em grupos musicais criados por ele com formação de crianças e jovens carentes da cidade, a exemplo da Timbalada, sucesso da música baiana reconhecido mundialmente.

Mais prova de toda esta relação são os prêmios conquistados pelo artista ao longo da carreira, como Prêmio UNESCO 2002, na categoria Juventude pelo trabalho da Associação PRACATUM, que beneficia meninas e meninos carentes da Bahia através da música. Mais recentemente, no ano passado, ele recebeu o título de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e também criou o Programa Pertencimento Ambiental, que por meio de cartilhas educacionais infantis aborda o tema Educação Ambiental reconectando o vínculo sentimental do ser humano a natureza - o único no país com a temática voltado para crianças de 4 e 5 anos.

Mesmo com todo este reconhecimento e experiência com o trabalho com crianças, o artista reconhece que há muito o que aprender no universo infantil. "Criança é igual ao amor. A gente nunca fica experiente com o amor. É a criança que é experiente em nos trazer emoções verdadeiras", diz Brown.

Caravana do Amor

E foi dessa longa relação com causas sociais e preocupação com o coletivo que Brown idealizou, no ano passado, a Caravana do Amor, realizado em outubro em celebração ao mês das crianças. A ação tem como objetivo arrecadar brinquedos e roupas novas ou usadas, além de leite, fraldas, material escolar e fundos que serão destinados a instituições que atendem a crianças na cidade do Salvador, como creches, abrigos e comunidades.

A Caravana do Amor 2019 já está recebendo as doações (Foto: divulgação)

Este ano, a Caravana do Amor vai circular mais uma vez pela cidade. As doações já estão sendo recolhidas e podem ser feitas até a primeira semana de outubro no PRACATUM (Rua: Paulo Afonso, 295, Brotas - CEP: 40296-340) e na CANDYALL Entertainment (Edifício Salvador Trade Center, Avenida Tancredo Neves, 1631, Torre Sul, Sala 1504 - Caminho das Árvores - CEP: 41820-020).

Quem optar pela doação em dinheiro, o envio do comprovante tem que ser enviado pelo WhatsApp: 71 99915-5576. As opções para depósito ou transferência bancária são nas contas do PRACATUM (Banco Santander - n.033 - CNPJ: 03.464.002/0001-20 - AG: 3747 - C.C: 13002531-2) e na da A. GOMES (Banco Itaú - n. 341 - CNPJ: 15.112.196/0001-83 - AG: 0129 - C.C: 09667-3).

“A opção de deposito ou transferência bancária é uma forma de facilitar para quem quer participar da ação, mas não tem como ir até um dos pontos de coleta para entregar sua doação. Em parceria com loja A.GOMES, o valor recolhido na conta do estabelecimento será todo revertido em diversos itens para as crianças” explica Milla Franco, organizadora e artista da Caravana do Amor, ação realizada pela Candyall Entertainment em parceria com a Associação PRACATUM Ação Social (APAS).

Entrega

A entrega dos produtos é sempre uma emoção e alegria. O momento, claro, é marcado com música, sorriso e acontece próximo a uma data especial: o dia das crianças. Este ano, as entregas devem acontecer entre os dias 11 e 12 de outubro. A Creche Béu Machado, beneficiada em 2018, fala da emoção que foi receber Carlinhos Brown e toda sua equipe na instituição. “Para mim foi um sonho. Foi muito bom. Recebemos alimentos, brinquedos”, comentou Maria José Machado, diretora da instituição que atende, atualmente, 120 crianças.

A alegria toma conta da entrega dos produtos recolhidos pela Caravana do Amor (Foto: divulgação)

No ano passado, a iniciativa atendeu mais de 1 mil crianças de sete instituições: Associação Minha Vó Flor, na Ribeira; Lar da Criança, na Vila Laura; Lar Irmã Benedita, na Cidade Nova; Centro Municipal de Educação Infantil Virgen De La Almudena – Creche Candeal, em Brotas; Casa de Apoio e Assistência do Portador do Vírus HIV Aids (CAASAH), no Monte Serrat, Creche Béu Machado, na Boca do Rio, e Associação Baiana de Assistência à Criança Cardiopata (ABACC), na Liberdade. Outras cinquenta crianças em situação de rua no bairro do Campo Grande também foram assistidas pela Caravana do Amor. Em 2019, a meta é ampliar o número de meninos e meninas assistidas e beneficiadas.

Mascote

Os mascotes da campanha são Paxuá e Paramim, personagens infantis criados por Brown e fazem parte de um projeto dedicado às crianças. Eles surgem inspirados na riqueza natural brasileira com a intenção de estimular o cuidado com o meio ambiente e fomento à cultura brasileira.

Paxuá e Paramim são os mascotes da Caravana do Amor (Foto: reprodução)

Paxuá e Paramim nascem de um sonho antigo do artista, que tem na sua história relação com outros personagens infantis e já assinou trilhas sonoras de longas consagrados mundialmente, como Rio e Rio 2, além da participação nos álbuns de audiovisuais como “Palavra Cantada”, “Pequeno Cidadão 2”, “Sítio do Pica-Pau Amarelo” e do filme “Xuxa e os Duendes”.





