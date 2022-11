Ação sustentável troca resíduos plásticos por alimentos e itens de limpeza em Candeias

Cerca de 2,3 mil alimentos e materiais de limpeza serão trocados por resíduos plásticos durante o projeto Plastitroque, que acontece na comunidade de Madeira, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação de educação ambiental, que é promovida pela Braskem, começa nesta segunda-feira, 7, e segue até o dia 9.

Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges, a metodologia do projeto estimula o engajamento social. "Essa iniciativa reforça o papel dos moradores no desenvolvimento sustentável das suas comunidades. A partir da adoção de hábitos sustentáveis, eles podem contribuir com o meio ambiente, mas também para a inclusão social dos catadores de recicláveis", pontua.

Durante o projeto, a população é incentivada a juntar resíduos plásticos, que serão entregues no ponto de coleta instalado na sede da Associação Comunitária Beneficente e Recreativa dos Moradores do distrito de Madeira. Os participantes vão receber moedas simbólicas batizadas de Plasticoins, que podem ser usadas para fazer as trocas por alimentos e materiais de limpeza na minimercearia montada no mesmo local.

O Plastitroque também promoveu duas palestras sobre economia circular para 80 participantes no total, entre alunos da Escola Municipal Padre Anchieta e moradores atendidos pelos projetos Via de Música e do Recriando com Arte. Todo o material arrecadado pela iniciativa será destinado para a Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari (Coopmarc).