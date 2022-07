Acbeu abre 16 vagas de curso gratuito para empreendedores; veja como participar

Uma das escolas de inglês mais tradicionais da cidade, a Associação Cultural Brasil – Estados Unidos (Acbeu) vai oferecer um curso gratuito para empreendedores de Salvador. A iniciativa tem parceria com o Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, e as inscrições têm início no dia 13 de julho e vão até o dia 28 deste mês.

O curso English for Business & Entrepreneurship será ofertado para pessoas de 20 a 35 anos e tem como foco o aperfeiçoamento do conhecimento da língua inglesa e no ensino de como começar o seu próprio negócio. As aulas serão divididas entre on-line e presenciais, e serão ministradas entre os meses de agosto e dezembro deste ano.

O curso tem o objetivo de ampliar o conhecimento dos participantes sobre como criar, começar e manter um negócio; enfatizar a importância do inglês como prioridade estratégica para o empreendedorismo; e qualificar jovens empreendedores, tanto no domínio linguístico como no de competências necessárias no mundo dos negócios.

Ao todo, serão 16 vagas e é necessário possuir nível de proficiência no idioma equivalente ao A2 (intermediário), ser criativo, ter capacidade de buscar soluções para problemas cotidianos e possuir vocação para o empreendedorismo. Além disso, os candidatos devem residir em Salvador ou na Região Metropolitana (RMS), atestando através do comprovante de residência.

Os participantes serão selecionados através do preenchimento de um formulário no site www.acbeubahia.org.br a partir do dia 13 de julho. No ato da inscrição, os candidatos serão direcionados para o teste de nivelamento escrito e, a depender do resultado, serão convidados para a entrevista oral, aplicada pela Acbeu de forma virtual. Participarão do processo de avaliação os integrantes do Consulado dos EUA no Rio de Janeiro. O resultado do processo será divulgado no dia 9 de agosto.

As aulas têm início no dia 13 de agosto, com término previsto para o dia 3 de dezembro. Todas as aulas virtuais acontecerão semanalmente, às segundas-feiras, enquanto as presenciais serão ministradas quinzenalmente, aos sábados, das 9h às 11h30, na sede da Acbeu que fica na Avenida Magalhães Neto.

Todos os aprovados para participar do projeto terão acesso ao material online para estudo, produzido pelo Departamento de Estado Americano.

De acordo com Adriana Rupp, coordenadora acadêmica geral da Acbeu, os participantes conhecerão todo o processo de empreender, desde a identificação de oportunidades até o planejamento do seu pitch de negócios – a apresentação do conceito do negócio para possíveis investidores.

“Através de leituras, vídeos e discussões, os alunos vão aprender a usar pesquisas de mercado para identificar riscos e oportunidades e desenvolver estratégias para exibir suas ideias de uma maneira convincente. Todas as atividades acontecerão em inglês, o que proporcionará aos alunos a oportunidade de desenvolver também suas habilidades nesta língua”, conta.