Accor anuncia reabertura de hotel no Rio Vermelho

A Accor acaba de reabrir o Novotel Salvador Rio Vermelho, na capital baiana. A retomada da operação do hotel está no plano de desenvolvimento da companhia para este ano e segue uma sequência de reinauguração de empreendimentos que passaram por reformas nos últimos anos.

"Esse hotel é mais uma conversão de sucesso da Accor. Após a nossa entrada nesta operação, aproveitamos a pandemia para acelerar a renovação. Agora ele reabre totalmente reformado com design moderno e inovador", afirma o vice-presidente sênior de Desenvolvimento de Novos Negócios Accor América do Sul, Abel Castro.

(Foto: Alô Alô Bahia)

O hotel, com design em forma de transatlântico, possui restaurante com vista pro mar e suítes divididas em sete categorias, com destaque para a Suíte Luxo com 72m2.

‘’No Novotel Salvador Rio Vermelho tudo foi pensado para que possamos promover mais equilíbrio, bem-estar e também prazer à vida dos nossos hóspedes. Seja por meio de nosso design intuitivo e moderno ou nossa vasta coleção de experiências, todos conseguem se desconectar de uma vida ocupada ou criar tempo para se conectar com familiares, amigos ou colegas’’, finaliza Olivier Hick, COO das marcas midscale e econômicas da Accor no Brasil. O hotel fica na Rua Monte Conselho, 505.

