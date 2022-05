Acelen abre seleção para 110 vagas de técnico operacional

A Acelen, empresa de energia que opera a Refinaria de Mataripe, está com processo seletivo aberto para a contratação de técnicos operacionais. São 110 vagas para o cargo, e o interessado em concorrer a uma vaga deve ter o Ensino Médio completo e formação de Tecnólogo em técnico em inspeção, técnico em mecânica, técnico em elétrica, técnico em automação ou áreas correlatas. É necessário ainda ter experiência mínima de dois anos na função.

De acordo com o Vice Presidente de Recursos Humanos da empresa, João Raful, o profissional que irá atuar na Refinaria de Mataripe deve planejar e executar sua rotina operacional para alcançar os resultados esperados dos processos operacionais e seus auxiliares com segurança, qualidade e produtividade, em conformidade com normas e instruções.

Ainda segundo ele, os novos colaboradores da Acelen irão atuar para garantir a execução das atividades operacionais e que os processos sejam conduzidos de forma segura e dentro dos padrões estabelecidos. Os interessados a concorreram a uma vaga devem enviar o currículo em formato PDF para o e-mail recrutamento@acelen.com.