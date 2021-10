Acelen entrega 2000 cestas básicas e materiais de higiene em São Francisco do Conde

Nesta terça-feira (26), a Acelen, futura proprietária da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), em parceria com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde e do Comitê Comunitário, realizou a entrega de cestas básicas e materiais de higiene para 667 famílias do município. Esta foi a terceira de nove entregas destinadas a ação de caráter emergencial nos municípios de Madre de Deus, Candeias e São Francisco do Conde.



A ação aconteceu no Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Saber (CEAS), seguindo todos os protocolos de segurança para prevenção à Covid-19 estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), com apoio da Associação Flor de Lótus, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Pastoral das Crianças, Clube dos Amigos da Melhor Idade (CAMI), Casa do Artesanato, Grupo das gordinhas e da Associação Vida com Arte.



“A Acelen tem como um dos seus pilares a geração de oportunidades e respeito às pessoas. Estamos conhecendo os desafios enfrentados pela população dos municípios e esta é uma ação inicial, de caráter emergencial, de um projeto que será designado para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas da região” afirma Marcelo Lyra, diretor de Relações Institucionais e Comunicação da Acelen.

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Ao todo, serão doadas 6 mil cestas básicas e materiais de higiene, 3 cestas por família, ao longo de 3 meses, totalizando 2 mil para cada município. As primeiras entregas já foram realizadas em Madre de Deus e Candeias. Em São Francisco do Conde, o critério utilizado para definição das famílias beneficiadas foi a inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).O projeto é apoiado pela AVSI Brasil, organização brasileira sem fins lucrativos que está presente em 10 estados e o Distrito Federal, com o intuito de contribuir na melhoria das condições de vida de pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade ou emergência humanitária. A AVSI Brasil está vinculada à Fundação AVSI, ONG de origem italiana que atua em mais de 30 países.Esta é uma ação filantrópica de caráter emergencial promovida pela Acelen e faz parte de sua estratégia de Sustentabilidade.