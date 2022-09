Acelen projeta investimento em energias renováveis

Acelen renovável

Dona da Refinaria de Mataripe, a Acelen projeta um investimento de R$ 1,1 bilhão na unidade em 2023 – mesmo patamar de recursos previsto para este ano. O anúncio foi feito pelo presidente da Acelen, Luiz Mendonça, durante participação na Rio Oil & Gás. "Esse valor é 2,5 vezes a mais que o que vinha sendo investido na unidade", destacou Mendonça, lembrando que a unidade responde por 14% da capacidade de refino do Brasil. "Estamos abrindo uma trilha, pois a indústria se acostumou a não ter refino privado", avaliou.

Diversificação

Além de modernizar e otimizar a operação da Refinaria de Mataripe, a Acelen está de olho em ativos na área de energias renováveis. Segundo Mendonça, a ideia é transformar a empresa de energia, através de movimentos de fusões e aquisições. "O Brasil é uma fronteira a ser explorada. Queremos ser líderes em transição energética. Tenho uma equipe dedicada a novos negócios seja ele qual for através de fusões e aquisições", contou.

Turismo turbinado

A 2ª edição do Festival Gastronômico e Cultural de Morro de São Paulo, de 15 a 30 de outubro, deverá injetar mais de R$ 30 milhões na economia de Cairu, com uma programação ampliada, incluindo além do roteiro gastronômico com 30 restaurantes, shows, palestras, aulas de culinária e uma Mostra de Cinema e Arte. Com o evento, a expectativa da ACEC – Associação Comercial e Empresarial de Cairu é de que as vendas tenham um aumento em torno de 20% nos quinze dias de festival, sobretudo nas áreas de alimentação e hospedagem. Antes da pandemia, só em Morro de São Paulo a média de visitantes era de 200 mil pessoas, segundo dados da Secretaria de Turismo da Bahia. A expectativa é de aumento na próxima alta temporada.

Hortifrut

A MML Hortifrut deve investir mais de R$ 7 milhões até o final deste ano para incrementar a sua logística e ampliar a atuação em estados do Norte e Nordeste. Completando 16 anos este mês, a empresa baiana é uma distribuidora de hortifrutigranjeiros, focada no setor de supermercados, mas que atua também em hotéis, hospitais, cozinhas industriais, escolas e restaurantes, entre outros. Entre os principais clientes, estão Assai, Atacadão, Grupo Mateus, Rede Mix, Super Mix, Cesta do Povo, Hiper Ideal, Novo Mix, Atakarejo, Hiper Unimar e Vila Galé Mares. Atualmente, além da Bahia, a empresa atende estados como Pernambuco, Sergipe e Alagoas e emprega 200 colaboradores diretos.

Entre baianos

Edtech baiana que oferece educação continuada a médicos e estudantes de medicina, a Sétimo Ano acaba de captar R$570 mil em rodada de investimento realizada pela 3C Invest, uma das principais plataformas de equity crowdfunding do Brasil, sediada na Bahia. Cerca de 30 investidores – pessoas físicas e/ou jurídicas adquiriram cotas de investimento nesta rodada de captação. “Nosso negócio nasceu em 2020 e em um ano nosso faturamento ultrapassou R$1 milhão com uma base de quase 1.000 alunos. O crescimento previsto para 2022 é de 60% em relação ao ano anterior”, diz o CEO da startup, Lucas Resende.

Moda infantil

Nos próximos dias 7, 8 e 9, o Shopping Barra realizará o Barrinha Fashion. O evento é uma aposta no segmento de moda infantil, um dos mais promissores do varejo, com uma demanda constante, por se tratar de um consumidor em fase de crescimento. Conforme dados da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) de 2021, além de crescer em média 6% ao ano no Brasil, a moda infantil representa 16% do setor têxtil, considerando que o país é o quinto produtor têxtil do mundo. De olho nesses números, as marcas têm apostado também em eventos que evidenciem as tendências do mundo fashion para o público infantil. Segundo dados do IEMI – Inteligência de Mercado, em 2021, foram produzidas mais de 1,2 bilhão de artigos de moda infantil e bebê.