Acertado com o Bahia, Ligger recebe elogios de Dado Cavalcanti

Novo reforço do Bahia, o zagueiro Ligger recebeu elogios do técnico Dado Cavalcanti. O jogador de 33 anos já está treinando na Cidade Tricolor e depende apenas dos trâmites burocráticos para ser anunciado oficialmente pelo clube.

De acordo com o treinador, o zagueiro vai fortalecer a disputa dentro do elenco e qualificará a construção das jogadas da equipe.

"O Ligger está em processo de negociação. Não vou me esquivar da pergunta, mesmo não tendo anunciado o atleta. É um zagueiro que tem uma construção muito boa, é mais um zagueiro construtor. A gente vem mudando um pouquinho o perfil e a característica da equipe desde 2020 para 2021. Temos contratado e muito mais atentado à condição de jogo mesmo", iniciou Dado.

"Ligger é um zagueiro canhoto, que tem uma excelente construção. É um jogador rápido, que tem boas recuperações. Nessa condição de negociação, espero que tudo ocorra bem e que ele seja mais um a contribuir, já que o ano é longo. Os jogos são difíceis. A sequência é dura, e a gente vai precisar de muita ajuda", continuou.

Baiano de Santo Amaro, Ligger estava no Red Bull Bragantino. No currículo, o jogador acumula passagens por equipes como Icasa, Oeste, Joinville, Fotaleza e Sheriff, da Moldávia.

Com a chegada do zagueiro, o setor defensivo do tricolor passa a contar com seis opções. Ele se juntará a German Conti, Luiz Otávio, Juninho, Lucas Fonseca e Gustavo Henrique.