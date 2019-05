Acertador da Mega retira prêmio de R$ 289,4 milhões na Caixa

O apostador que ganhou sozinho o prêmio de R$ 289 milhões da Mega-Sena não esperou muito para ir buscar o dinheiro. Segundo a Caixa Econômica Federal, nesta segunda (13) mesmo o vencedor foi até uma unidade do banco retirar o prêmio. Só uma aposta acertou as seis dezenas sorteadas no sábado, no terceiro maior prêmio da Mega-Sena.

Em nota, a Caixa diz que por motivo de segurança do cliente e sigilo bancário não vai divulgar a agência que o apostador foi e nem de qual estado ele é.

As seis dezenas sorteadas no concurso 2.150 foram:

23 – 24 – 26 – 38 – 42 – 49.

Na Quina, 838 apostadores acertaram as cinco dezenas, e cada um receberá R$ R$ 30.450,20. Na Quadra, foram 56.994 apostas ganhadoras, que receberão R$ R$ 639,59 cada.

A aposta que acertou a Mega foi feita pela internet no site das Loterias da CEF. Em números absolutos, sem correção pela inflação, esse foi o maior valor já pago pago em concursos regulares, só perdendo para a Mega-Sena da Virada de 2017 (R$ 306,7 milhões) e a de 2018 (R$ 302,5 milhões).

Probabilidade

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e o tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda de acordo com a Caixa.