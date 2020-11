Acervo com conteúdo para aulas on-line é disponibilizado pela Fundação Roberto Marinho

Escolas e educadores ganharam um incentivo a mais na hora de ministrar as aulas remotas. Isso porque a Fundação Roberto Marinho, em parceria com o Google Education, disponibilizou na plataforma Google Classroom conteúdos para aulas, videoaulas e séries audiovisuais de forma 100% gratuita.

Na plataforma, os interessados vão encontrar 900 aulas prontas para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Os professores poderão oferecer o material aos estudantes em qualquer dispositivo, como computadores, tablets e celulares. Caso a escola não tenha acesso, basta realizar o cadastro no site. O professor pode editar, adaptar à realidade da turma ou da escola e usar como quiser o conteúdo totalmente gratuito.

O material pedagógico pode ser acessado por meio do site da Fundação. As aulas estão segmentadas por matéria, em arquivos editáveis, e de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Além disso, o conteúdo reúne um acervo de séries audiovisuais do Canal Futura, que também pode ser acessado pelo Google Classroom.

O recurso é bem-vindo em um cenário de aulas remotas. “O momento é urgente, por isso nos mobilizamos para oferecer soluções customizadas e de qualidade, de maneira ágil, para os estudantes, educadores, familiares e instituições parceiras de todo o país”, declarou o secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, Wilson Risolia, em nota à imprensa.

* Com informações site Catraca Livre

Fonte: Agência Educa Mais Brasil