Acervo precioso do crítico de cinema Walter da Silveira será disponibilizado na internet

Os admiradores do baiano Walter da Silveira (1915 – 1970), terão acesso ao seu acervo a partir do dia 10 deste mês. Nesta data, será lançado, às 19h, o website www.walterdasilveira.com.br que disponibilizará uma parte consistente do acervo do militante político, professor, historiador, cineclubista, ensaísta, advogado e um dos mais importantes críticos de cinema do país.



Relíquias

Para ser lançado ao público, a equipe fez um mergulho prévio no acervo se Silveira e catalogou, restaurou e digitalizou 355 imagens, entre fotos de filmes e do arquivo pessoal, além de 98 correspondências. Os tipos documentais destacados têm forte significado para a história do cinema brasileiro, com destaque para as correspondências com Glauber Rocha, Alex Viany e Paulo Emílio Sales Gomes, trocadas entre 1950 e 1966, e que permitem acompanhar a formação do cinema moderno no Brasil.

(Divulgação)

Marighella marca estreia de Wagner Moura na direção

Estreia adiada

A segunda onda da pandemia fez muitos projetos previstos para serem lançados agora ficassem para mais adiante. É o caso do filme Marighella, dirigido pelo baiano Wagner Moura que estava marcado para o dia 14 de abril. O longa-metragem, muito aguardado pelo público, especialmente da Bahia, ganha nova previsão para chegar às salas de cinema de todo o país: o mês de novembro próximo.

(Divulgação)

Chef Karine Poggio assume cozinha da Coffeetown

De casa nova

À frente da cozinha da Coffeetown, a Karine Poggio aproveitou esse tempo de pandemia para amadurecer ideias e atualizar o menu do bistrô e cafeteria, que reabre hoje a unidade da Pituba e na quarta-feira (7), a da Vitória. Nesta nova fase, Poggio apresenta um novo menu que inclui pratos como o risoto de camarão com abóbora e parmesão, que ganha a versão lowcarb com “arroz” de pupunha, e o Camarão Flambado na Cachaça com Vatapá de Banana da Terra.

Retomada

A Associação do Centro Histórico Empreendedor (Ache), iniciou um movimento de retomada da economia buscando desenvolver a conscientização das pessoas para a importância da cidade de Salvador se tornar polo de conhecimento, consumo e entretenimento para turistas e moradores da cidade. Para isso, realiza hoje (6), às 17h, uma reunião virtual através da plataforma Zoom com todos os setores envolvidos com o trade turístico da cidade. O intuito, segundo os organizadores, é fortalecer ainda mais Salvador como destino e chamar a atenção do Brasil e do mundo.

(Caio Lírio/Divulgação)

Cantora Larissa Luz participa de evento virtual do Ilê Aiyê

Afrofuturismo

O Ilê Aiyê vai apresentar, entre os dias 8 e 9 deste mês, o Curuzu Afrofuturista, um evento que terá duas transmissões ao vivo de mesas de conversa que se propõem a debater sobre o Afrofuturismo como movimento estético, cultural e social, que se afirma a partir de perspectivas negras, mirando num futuro onde pessoas negras existem e são diretamente responsáveis pelo mundo em que vivem. Os temas desta ação, que tem como temas O Poder da Música e Artes e Estética, acontece no canal do bloco no YouTube. Entre os convidados está a cantora baiana Larissa Luz.

(Marcio Meirelles/Divulgação)

Jackson Costa interpreta Picasso no espetáculo do TVV

Teatro na tela

A Companhia Teatro dos Novos vai exibir, de forma virtual, duas sessões do espetáculo Os Três Pablos Guerreiros Contra o Dragão da Maldade, montagem que celebra o legado de Pablo Picasso, Pablo Neruda e Pablo Casals na luta contra o fascismo. Com dramaturgia de Miguel Campelo e Samuel Lopes, encenação de Marcio Meirelles, a montagem será apresentada no formato de web teatro. As apresentações acontecem até 10/04, sempre às 20h. Os ingressos estão à venda no site do Sympla No elenco, estão os atores Lúcio Tranchesi e Jackson Costa, dentre outros.

(Divulgação)

Lina Bo Bardi projetou o Museu de Arte de São Paulo (MASP)

Homenagem póstuma

A arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992), que entre outras obras na Bahia está o Museu de Arte Moderna (MAM), será homenageada na 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, que será aberta ao público no dia 22 de maio. A italiana naturalizada brasileira vai ganhar o Leão de Ouro Especial in memorian pelo conjunto de sua obra.

Luxo nas letras

Os amantes da obra da escritora Clarice Lispector já podem comemorar A editora Rocco lança este mês a coleção Essenciais de Clarice Lispector. O primeiro volume da série, que tem capa dura forrada de tecido, será o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. A coleção contará ainda com outros títulos como A cidade sitiada, O lustre, Felicidade clandestina e Para não esquecer. O projeto gráfico dos livros é assinado pelo designer Victor Burton, ganhador de uma dúzia de Prêmios Jabuti, que usou fragmentos dos quadros pintados pela própria Clarice. Um luxo!