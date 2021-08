Acesso à praia do Porto da Barra é fechado para evitar aglomerações

A operação de fiscalização do final de semana no Porto da Barra fechou o acesso à praia neste domingo. Depois uma manhã tranquila, o acesso foi fechado por volta das 12h, após percepção visual de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) sobre a ocupação. Muitos banhistas que tentaram acessar a praia foram barrados. Era possível apenas sair do local.

Neste fim de semana, a GCM aumentou o efetivo para 20 homens na área. Segundo o diretor do órgão, Maurício Lima, além do controle do acesso, a prefeitura de Salvador também tem feito o monitoramento, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), dos ambulantes na faixa de areia.

"O fechamento iniciou às 12h. Após isso, ninguém mais entrou, só fez sair. A praia está muito controlada. Também com operações da Semop e Guarda Municipal, para controle de número de sombreiros e cadeiras dos ambulantes da praia. O registro é de uma praia muito controlada e assim queremos que permaneça até às 19h", destacou Maurício.

Este é o sexto domingo, desde março de 2020, que as praias soteropolitanas ficaram abertas. Desde que foram reabertas, elas têm recebido grande público. No último domingo, o Porto recebeu grande público, o que gerou críticas do prefeito de Salvador, Bruno Reis. Ele fez um apelo para que as pessoas se espalhem ao longo das prais da capital. O prefeito ainda afirmou que se for necessário as praias podem ser fechadas novamente.