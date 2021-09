Acesso humanizado aos serviços de saúde é prioridade 

Não é só nos setores da indústria e do turismo que o desenvolvimento de Camaçari é crescente. A área da saúde também merece destaque. A meta diária do município é garantir acesso aos serviços de forma humanizada, tanto na rede municipal quanto na particular.

"Desde o primeiro dia à frente da Secretaria da Saúde tenho trabalhado com minha equipe de forma incansável para que esses avanços acontecessem e continuem acontecendo. A missão dada pelo prefeito Elinaldo não é de apenas ampliar ou aumentar os serviços, mas de garantir que a população tenha acesso a eles de forma humanizada. E assim continuaremos trabalhando enquanto estivermos com essa responsabilidade", afirmou o secretário da pasta, Elias Natan.

Nos últimos quatro anos e nove meses houve ampliação de 65% para 84,69% da cobertura da Atenção Básica com sete unidades básicas de saúde e 35 Unidades de Saúde da Família entre a Sede e a Costa de Camaçari. Essa cobertura tende a aumentar, pois recentemente foram credenciadas junto ao Ministério da Saúde mais 11 equipes de Saúde da Família.

Vale destacar também que foram requalificadas 100% das unidades de saúde da Costa de Camaçari e 85% das unidades da Sede. Outra preocupação da gestão é com a manutenção do estoque de medicamentos do município, sempre acima de 90% dos medicamentos do elenco do SUS. Em virtude de atrasos nas entregas por parte das empresas vencedoras das licitações ou empresas que desistem do contrato, após as licitações, é que não se consegue manter os 100% dos medicamentos do elenco SUS em estoque.

Enfrentamento à pandemia

As principais ações foram: a ampliação dos leitos de UTI Covid no Hospital Santa Helena, totalizando 15 leitos na época; a reativação do Centro Intermediário de Enfrentamento ao Coronavírus com 20 leitos clínicos e atendimento de pacientes sintomáticos 24h por dia, inclusive realizando testagem rápida; o retorno das testagens rápidas itinerantes; a instalação de 25 leitos clínicos no CAPS III para receber pacientes Covid no pico da segunda onda da pandemia; a abertura de três unidades de saúde aos sábados e domingos durante o mês de março para atendimento a pacientes sintomáticos Covid; a inauguração do Centro de Vacinação e do Centro de Apoio Diagnóstico; e a estrutura montada para garantir a vacinação contra Covid-19 na sede e Costa de Camaçari. Atualmente 82% da população já foi vacinada com a primeira dose contra a Covid-19. Com a segunda dose ou dose única já foram vacinados 39% da população.

PA Vila de Abrantes (foto: Kelvi Lima)

Reforço em atendimentos e cirurgias

No ano de 2017, o setor de saúde ganhou um grande reforço no município, quando o grupo Hapvida adquiriu o hospital Semed, o que garantiu crescimento no atendimento e melhor assistência à população. Segundo o diretor médico, Manoel Peso, entre a comunidade local e pessoas que atuam no complexo industrial, o grupo Hapvida cuida atualmente de 25 mil vidas, em media. Só para se ter uma ideia, entre janeiro e agosto de 2021, o hospital realizou 32 mil atendimentos, entre adultos e pediátricos. Mesmo com as restrições da pandemia, foram efetivadas 857 cirurgias, grandes e pequenas.

O equipamento oferece cirurgias em diversas áreas: desde de vascular a ortopédica, pediátrica, ginecológica e cirurgia plástica reparadora. “Além da população local, muitas pessoas de Salvador escolhem realizar cirurgias aqui, pois como é um hospital menor, é mais acolhedor e o atendimento é muito individualizado”, frisa o diretor médico. Ele enfatiza que a unidade é de média e baixa complexidade, equipada e qualificada para atender casos nessas intensidades. Para casos de maior complexidade, o hospital presta um atendimento emergencial e tem à disposição uma ambulância-UTI para transferir o paciente com toda segurança a um hospital de maior porte.

Entre janeiro e agosto de 2021, o hospital realizou 32 mil atendimentos (Foto: divulgação)

A unidade também tem capacidade de realizar diversos tipos de exames, com destaque para a possibilidade da ressonância aberta para exames osteomuscular, um grande alívio, sobretudo, para pacientes com sensação de claustrofobia, o que muitas vezes dificulta o exame e diagnóstico.

Recentemente o hospital inaugurou uma ala com oito apartamentos destinados à psiquiatria. E já se prepara para inaugurar em breve um novo laboratório de análises clínicas, que vai garantir maior espaço de atendimento à população, bem como rapidez nos diagnósticos.

Outras realizações na área da saúde:

Farmácia do Povo 24 horas (Foto: Thiago Canuto)

Reativação das equipes de saúde bucal das unidades de saúde

Inauguração da Farmácia do Povo 24h que em um ano já atendeu 50 mil pessoas

Garantia dos medicamentos do Kit entubação no pico da pandemia da Covid-19

Ampliação da assistência farmacêutica com 48 farmácias públicas com a dispensação de cerca de 1.700 receitas por dia

Inauguração da nova sede do Centro Especializado em Reabilitação tipo II, onde é oferecido todo o acompanhamento para reabilitação física e intelectual. São atendidos adultos na reabilitação física e crianças na reabilitação física e intelectual. A nova sede tem 10 consultórios e 4 ginásios sendo: 1 adulto para reabilitação física, 2 infantis para reabilitação física e 1 infantil para reabilitação intelectual

Implantação do Consultório na Rua, no qual a Sesau realiza o atendimento da população em situação de rua

Ampliação da capacidade de atendimento da UPA da Gleba A

Mais de 100 mil atendimentos realizados no Centro de Atenção à Saúde da Criança através da UPA Pediátrica e da Policlínica Pediátrica

Descentralização da marcação de exames e consultas para as unidades de saúde

Realização do mutirão de cirurgias eletivas com quase mil pessoas beneficiadas

Realização de mutirão de cirurgia de catarata

O Centro de Especialidades Odontológicas foi reativado e teve seu serviço ampliado com a implantação da odontopediatria e do serviço de prótese dentária

Inauguração da nova sede do CAPS Infantil

Entrega de mais de 300 cadeiras de rodas entre cadeiras manuais e motorizadas. Todas feitas sob medida de acordo com o usuário. E entrega de uma Van adaptada para garantir o transporte desses usuários

Serviço de urgência odontológica 24h na UPA de Arembepe

Implantação do serviço social 24h na UPA de Arembepe

Implantação do serviço de Raio X 24h na UPA de Arembepe

Implantação do laboratório 24h da UPA de Arembepe

Implantação do prontuário eletrônico na UPA de Arembepe

Implantação de serviço de ultrassonografia de emergência na UPA de Arembepe

Inauguração do Multicentro de Saúde da Costa de Camaçari

Inauguração do novo PA. Dr. Artur Sampaio em Vila de Abrantes

Implantação do SAMU da Costa de Camaçari em Arembepe com uma ambulância básica e uma ambulância avançada

Nova base do SAMU na Sede com duas ambulâncias básicas e uma ambulância avançada

Reinauguração do CAPS Orla em Vila de Abrantes

Implantação do CAPS III com atendimento 24 horas todos os dias da semana

Agendamento do serviço de transporte de pacientes descentralizado para todas as unidades de saúde

