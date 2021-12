Achem o avião: queda de bimotor completa sete dias e campanha pede mais buscas

O desaparecimento do avião bimotor PA-34-220T, que caiu em alto mar com três pessoas a bordo próximo de Paraty (RJ), completa uma semana. Uma campanha nas redes sociais tenta mobilizar as autoridades para intensificarem as buscas, usando a hashtag #AchemOAviao.

Estavam na aeronave o piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos; o copiloto, José Porfírio de Brito Júnior, de 20; e o empresário Sérgio Alves Dias Filho, de 45.

Com ajuda de voluntários e com cães farejadores, os pais de José Porfírio estão fazendo buscas em Paraty e Ilha Grande. A empresária Ana Regina Agostinho, mãe de José, disse ao jornal Extra que tem "certeza" que o filho está vivo. Ela compartilhou uma conversa que teve com o filho em que ele pede para ela preparar um prato específico para o almoço. "A sua mamãezinha vai fazer muita comida para você, meu filho", escreveu.

A namorada de José Porfírio, a universitária Thalya Ares Viana, usou as redes sociais para aderir à campanha pedindo mais buscas. Ela postou fotos ao lado do copiloto. "Logo logo você volta e vamos comer hambúrguer, vamos fazer nossas fofocas e rir de coisas retardadas", escreveu. "Não vamos desistir de você nunca. A gente vai te encontrar. ACHEM O AVIÃO".

O avião decolou de Campinas (SP) para o aeroporto de Jacarepaguá, no Rio. Até agora, só o corpo de Gustavo foi encontrado, pela Força Aérea Brasileira (FAB). As buscas continuam pelos outros dois desaparecidos.

O pai do copiloto, o piloto José Porfírio de Brito, de 60 anos, disse a O Globo que o bimotor sofreu uma pane nos dois motores antes de cair no mar. Ele diz que um Boeing da Gol que passava pela mesma região revebeu um alerta no rádio de comunicação e que o comandante orientou o piloto do bimotor sobre como proceder.

Profissionais do setor aéreo passaram para o pai a localização do acidente e foi lá que os militares acharam uma poltrona que acreditam ser da aeronave, junto com outros objetos.