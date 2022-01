'Acho que vamos sofrer no início', avisa Dado Cavalcanti

Nada de promessa de futebol vistoso desde o primeiro jogo. Novo técnico do Vitória, Dado Cavalcanti está bastante empolgado com o cargo, mas foi realista ao projetar o reencontro com a torcida na temporada 2022. “Teremos 13 dias de intervalo entre hoje e nossa estreia. Sinceramente, são dias insuficientes para fazer uma preparação adequada. Acho que vamos sofrer no início. Tenho perspectiva boa, mas sei que os jogos vão ser difíceis nesse início”, avisou o comandante, apresentado oficialmente pelo clube na manhã desta segunda-feira (3), quando foram iniciados os trabalhos na Toca do Leão.

A estreia do Vitória no ano acontecerá no próximo dia 16, quando recebe o Juazeirense, às 16h, no Barradão, no primeiro compromisso do Campeonato Baiano. “Vamos estrear contra o Juazeirense, que tem elenco com jogadores remanescentes, estão treinando desde dezembro. Temos um elenco muito novo. É uma readaptação, os caras estão voltando de férias. Então, teremos uma dificuldade grande. E os jogadores que estão chegando precisam estar em condição mínima de segurança. Talvez a escalação inicial da estreia não seja a que eu estou bolando na minha cabeça agora. Vai ser o que os caras me mostrarem no campo”, explicou.

Todos precisarão se adaptar, já que Dado não participou da montagem do elenco que tem nas mãos. Impedida de contratar a partir deste mês por causa de uma dívida com o Boca Juniors pelo atacante Walter Bou, que defendeu o clube em 2018, a diretoria do Vitória precisou ir ao mercado em dezembro, quando assinou com 14 atletas.

"O Vitória foi muito criativo na montagem do elenco. Não dava para esperar por treinador. O Vitória foi ao mercado e montou um elenco novo, com jogadores conceituados em cenário nacional, com bons nomes, uma mescla de jovens e experientes. Infelizmente não tive participação nenhuma, mas não dava para ter. O Vitória não poderia esperar por um treinador", elogiou Dado Cavalcanti.

Atualmente, o elenco do Vitória conta com 31 jogadores, sendo que 16 deles são remanescentes da temporada passada. O volante João Pedro e o centroavante Dinei foram os únicos que tiveram os contratos renovados. Apenas um atleta foi promovido da base este ano, o meia Alan Pedro, 19 anos, campeão da Copa do Nordeste Sub-20.

"O quantitativo não é o mais importante. Esse número pode variar. O Vitória, em 2022, talvez tenha o privilégio de fazer menos jogos no ano. Olha que coisa absurda. O calendário vai ser menos apertado. Então não precisamos de elenco numeroso. A gente vai sofrer menos, talvez mais com logísticas de viagem. O que estamos alinhando é possibilidade em cima de jogadores".

Além do Campeonato Baiano, o Vitória vai disputar também a Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro. "Vai ser um desafio grande, por se tratar de um elenco totalmente novo. Tem dois jogadores que trabalhei efetivamente. Conheço vários como adversários, outros por obrigação profissional. Esse é o desafio, trabalhar em curto tempo, com jogadores novos, com um elenco novo. Vamos buscar dar uma liga o mais rápido possível", prometeu Dado, que esbanjou confiança. "O Vitória é favorito na Série C, no estadual. Estou brigando por título. Entramos na Copa do Brasil com boas perspectivas de passar de fase, quem sabe chegar nas oitavas de final", projetou.

Dado Cavalcanti volta a comandar um time após ser demitido do Bahia, em agosto do ano passado. No rival tricolor, se sagrou campeão da Copa do Nordeste. Agora, tem a missão de reconduzir o Vitória à Série B do Brasileiro. Na Série C, ele teve apenas uma experiência, com o Luverdense, em 2012. Na ocasião, a competição tinha fórmula de disputa diferente da atual e ele foi eliminado pela Chapecoense.

"Estou aqui para construir minha história e vou me dedicar ao máximo, pois quero ser vitorioso aqui. Tenho amigos do outro lado (Bahia), as amizades permanecerão. Estou muito feliz de estar aqui. Estou tendo uma receptividade muito bacana. A primeira impressão é muito boa. O Vitória quis ter o Dado como treinador. Tô me sentindo muito valorizado aqui. Essa valorização pesou demais na negociação, na minha escolha por estar aqui. Tive algumas propostas, tive algumas perspectivas boas no decorrer desse tempo que fiquei parado. Tive várias propostas da Série B, sondagem de Série A. Eu precisava ficar parado e agora preciso voltar. Tenho convicção de que não estou em um clube de Série C. O Vitória está na Série C fortuitamente. Temos um ano de desafio para todos e eu estou muito confiante".