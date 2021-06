Acidente com caçamba bloqueia trecho da Ladeira do Acupe, em Salvador

Uma caçamba que descarregava areia na Ladeira do Acupe, em Brotas, tombou por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira (29). Isso interditou uma faixa da viam mas não houve bloqueio total do tráfego, de acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

Um funcionário da obra ficou ferido, mas foi socorrido por uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade médica para fazer exames.

Já o trânsito teve o fluxo ordenado no sistema "pare e siga", nos dois sentidos da via pela Transalvador até a retirada do caminhão do local por um guincho, por volta das 10h40, de acordo com o órgão.