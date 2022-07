Acidente com ônibus e picape deixa 17 feridos na Bahia

Um acidente com um ônibus de turismo e uma picape deixou 17 pessoas feridas na manhã deste sábado (23), na BR-116, entre os municípios de Poções e Planalto, no Sudoeste da Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos bateram de frente no quilômetro 766 da rodovia. Após o choque, o ônibus tombou em uma ribanceira.

Duas pessoas ficaram feridas gravemente, e outras 15 pessoas sofreram ferimentos leves. Cinco passageiros do ônibus não sofreram ferimentos. Não há informações se as vítimas graves estavam na picape ou no ônibus.

Os feridos foram levados para unidades médicas da região.