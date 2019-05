Acidente com ônibus que levava time sub-15 do Bahia deixa dois mortos

Um acidente entre o ônibus que transportava a delegação do time sub-15 do Bahia e um caminhão deixou dois mortos na manhã deste sábado (4), na BR-251. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do clube. A delegação estava a caminho de São Paulo, para a disputa da Copa Nike.

No choque, morreram o motorista do coletivo contratado pelo clube e o do caminhão. A carga foi saqueada por populares que passavam pelo local. O acidente aconteceu próximo ao município de Santa Cruz de Salinas, em Minas Gerais.

"O motorista Carlos Oliveira Pacheco não resistiu à colisão frontal com uma carreta na região de Salinas, em Minas Gerais, e faleceu na hora. Ele era funcionário da MS Turismo, empresa a qual o veículo foi alugado", disse o Bahia por meio de nota.

Ao todo, cerca de 30 atletas estavam no ônibus. Segundo a assessoria de comunicação do Bahia, todos estão bem e tiveram apenas leves escoriações. "Nossos jovens atletas estão bem, mas alguns integrantes da comissão técnica foram encaminhados para atendimento médico. O coordenador da divisão de base Marcelo Vilhena já está se deslocando ao local", completou o tricolor.

O treinador de goleiro Duda e o supervisor Adailton, com escoriações leves, foram levados para um hospital da região, assim como o treinador Fernando Oliveira, que sofreu uma fratura no tornozelo.

O Bahia informou ainda que "está em contato permanente com a Secretaria de Assistência Social de Salinas-MG e com os diretores dos hospitais que estão prestando socorro aos profissionais tricolores".