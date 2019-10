Acidente com um ferido deixa trânsito lento na Tancredo Neves

Um acidente envolvendo um ônibus, uma moto e um carro causou um grande congestionamento na Avenida Tancredo Neves, no início da tarde desta quarta-feira (16). Há pelo menos uma pessoa ferida.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu embaixo do Viaduto dos Rodoviários, na faixa do meio, no sentido de quem retorna do Aeroporto de Salvador.

Uma pessoa está ferida na pista, aguardando o socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma viatura da Transalvador também se desloca até o local.

Ainda não há registros de como ocorreu o acidente, nem informações sobre o estado de saúde da vítima. O congestionamento já chega na altura da Estação Pernambués do metrô.