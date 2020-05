Acidente de avião mata quatro no Ceará; três eram médicos

Quatro pessoas morreram após um avião de pequeno porte, que levava um paciente com coronavírus para Teresina, no Piauí, cair na Serra de São Benedito, município da Região da Ibiapaba, no Interior do Ceará, na noite desta sexta-feira, 15. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Sobral, as vítimas seriam o piloto, dois médicos e o paciente, identificado como Pedro Meneses. Acidente teria ocorrido por volta das 19h e foi confirmado pelo prefeito da cidade, Gadyel Gonçalves (PCdoB).

Imagens da queda da aeronave

(Foto: Leitor de O POVO/Acervo Pessoal)

Segundo o Aeroporto de Sobral repassou ao Corpo de Bombeiros, o avião pousou no município com o piloto e dois médicos para auxiliar a transferência. Conforme o Tenente-coronel Moraes, a aeronave decolou de Teresina e buscou Pedro, que era médico, em Sobral. De acordo com a Secretaria de Saúde de Sobral, que apura as informações, "um paciente médico fretou uma aeronave para ir ficar com a família".

O jornal O POVO, parceiro do CORREIO pela Rede Nordeste, confirmou a decolagem da aeronave com o Aeroporto Petrônio Portela, no Piauí. Por telefone, funcionária da empresa de táxi aéreo Top Line confirmou a queda do avião. Equipes do Corpo de Bombeiros e unidades do Samu foram acionadas e encaminhadas ao local, na região entre as localidades Sítio Santa Rosa e Picadas.

Imagens do local da queda do avião em São Benedito

(Foto: Leitor de O POVO/Acervo Pessoal)

Conforme o prefeito, o Aeroporto Regional de São Benedito não tinha informações de pousos e nem de decolagens recentes previstas para esta sexta-feira. Na queda, o avião pegou fogo.

Segundo Miguel Melo, agente de turismo que mora em uma casa nas proximidades da serra, "houve um estrondo". "Eu desconfiei da queda porque ouvi um barulho muito forte quando ele sobrevoou minha casa. Ele estava muito baixo", relata. Conforme ele, testemunhas se aglomeram no local do acidente.