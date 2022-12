Acidente de trânsito termina com três jovens mortos na avenida Paralela

Um grave acidente de trânsito terminou com três jovens, com idade entre 21 e 26 anos, mortos na avenida Paralela, em Salvador. A batida aconteceu embaixo do viaduto do CAB, no sentido Iguatemi.

Imagens capturadas logo após o acidente, ocorrido por volta das 1h30 da manhã deste domingo (18), mostram que o carro ficou destruído. Destroços do Renault Clio ficaram espalhados pela pista, enquanto o que sobrou do veículo estava em cima do canteiro.

As vítima foram identificadas como Arthur Silva Batista, de 26 anos, Paulo Henrique Garcez dos Santos, de 21, e Henrique Maurino Cândido, de 23.

Não houve outro automóvel envolvido na batida.