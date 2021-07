Acidente deixa cinco feridos em Ilhéus; motorista estava embriagado

Um acidente envolvendo três carros deixou cinco pessoas feridas na BR-415, na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. A batida aconteceu na noite deste domingo (25), por volta das 22h.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe foi acionada para atender à ocorrência do acidente, que aconteceu no km 18, às 22h18. No local, encontraram três carros batidos e cinco pessoas feridas, sendo quatro com ferimentos leves e uma em estado grave.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer as vítimas, que foram levadas para o hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Não há informações sobre o estado de saúde dessas pessoas.

Ainda no local, a polícia encontrou o motorista de um dos veículos e constatou que ele diriria embriagado. O homem foi levado para a delegacia.

Na batida, dois dos carros ficaram destruídos, enquanto um terceiro teve avarias na parte da frente.