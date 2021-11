Acidente deixa três mortos e cinco feridos na BR-116, na Bahia

Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van e um caminhão na BR-116, perto da cidade de Santa Bárbara, na madrugada desta terça-feira (23).

A van, que levava pacientes para atendimento médico em Salvador, acabou batendo de frente contra o caminhão, que tinha saído de Conceição do Coité.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as causas do acidente ainda são investigadas. Não há informações sobre se os mortos estavam na van ou no caminhão. Não foram divulgados nomes dos envolvidos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) removeu os corpos.