Acidente deixa um morto e três feridos em Cajazeiras 10; carro bateu em poste

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente na manhã deste domingo (7), em Cajazeiras 10.

De acordo com o Núcleo de Operações Assistidas da Transalvador, o acidente aconteceu por volta das 6h40. Um carro particular bateu em um poste na Avenida Sílvio Valente, nas proximidades da Pedra de Xangô.

Na colisão, três pessoas ficaram feridas e uma morreu no local. Todas as vítimas eram ocupantes do carro. Não há informações sobre o que teria causado a batida.

Os três feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados a unidades de saúde. A identidade das vítimas não foi revelada.