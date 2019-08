Acidente derruba poste, deixa motorista ferido e interdita parte do trânsito na Paralela

Por volta das 22h30 da noite de domingo (4), um veículo que seguia no sentido Centro, próximo à saída do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, se chocou com um poste e deixou o motorista, de 34 anos, ainda não identificado, com ferimentos leves.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para atender a ocorrência e a vítima foi socorrida para o Hospital da Bahia, de acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Um motociclista acabou envolvido no acidente, segundo o Centro Integrado de Comunicação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Ele foi atendido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informaçãos sobre o estado de saúde das vítimas.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) interditou parte da via marginal no início da manhã desta segunda-feira (5) para que a Coelba fizesse a remoção e substituição do poste, o que piorou o engarrafamento matutino na região.

Técnicos da Coelba informaram que chegaram ao local do acidente por volta das 0h e a vítima já havia sido socorrida. As equipes seguem fazendo a remoção do poste antigo e instalação do novo equipamento.

(Fotos de Eduardo Dias/CORREIO)

(Fotos de Eduardo Dias/CORREIO)

Nas proximidades, logo após o acesso ao CAB, ocorreu outro acidente envolvendo um carro e uma moto, por volta das 6h50 desta segunda-feira. O motociclista ficou ferido. Equipes do órgão de trânsito e do Samu foram enviadas ao local.

Acidente no Retiro

A região da Paralela não foi a única que registrou acidentes nas últimas horas. Na madrugada desta segunda (5), um motorista também colidiu com um poste na Avenida Barros Reis, na Fazenda Grande do Retiro. Segundo informações da Cicom, o motorista ficou ferido e foi atendido pelo Samu. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier