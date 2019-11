Acidente em Maraú: jornalista morta era conhecida na alta sociedade paulistana

Marcela Elias com Jorge: ela morreu carbonizada e deixa um filho de 6 anos

(Reprodução/Instagram/VEJA)

A jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37 anos, que morreu na queda de um avião de pequeno porte na praia de Barra Grande, distrito de Maraú, no Baixo Sul do estado, era uma figura muito conhecida na alta sociedade paulistana.

Conforme informações da Veja, Marcela era casada com Eduardo Elias, filho de Jorge Elias, um dos maiores decoradores do Brasil, e de Lucila. Marcela, que era jornalista e atuou por muitos anos como relações públicas, morreu carbonizada. Ela deixa um filho de 6 anos.

Ainda de acordo com a revista, o avião bimotor Cessna 550 transportava amigos e parentes para um final de semana na Bahia. A bordo estavam: Eduardo Trajano Elias (filho de Lucila e Jorge), Marcela Brandão Elias (única vítima fatal), o filho deles, Eduardo Brandão, de 6 anos, Tuka Rocha (ex piloto de stockcar), Maysa Mussi (irmã de Marcela), Eduardo Mussi (irmão do deputado Guilherme Mussi), Cristiano Rocha, Marcelo Constantino Alves, Marie Cavelan, Fernando Oliveira e o piloto da aeronave, Aires Napoleão Guerra.

A irmã dela, Maysa Mussi, é casada com Eduardo Mussi, irmão do deputado federal licenciado Guilherme Mussi (PP-SP).

O bimotor Cessna Aircraft modelo 550 caiu quando se preparava para pousar na pista do resort Kiaroa Eco-Luxury Resort, por volta de 14h desta quinta-feira (14). Os sobreviventes foram trazidos para hospitais de Salvador em aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer).

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), cinco vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), uma para o Hospital do Subúrbio e três para o Hospital Municipal de Salvador, em Cajazeiras.

Antes de virem para Salvador, os feridos foram encaminhados para o posto de saúde de Barra Grande, onde receberam os primeiros socorros.

Foto: Dudu Face/Camamu Noticias

Oito das vítimas do acidente com o avião que caiu na praia de Barra Grande estão internadas no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador. Inicialmente, cinco dos nove sobreviventes tinham sido encaminhados à unidade.

No entanto, as três vítimas que tinham sido levadas, originalmente, ao Hospital Municipal de Salvador (HMS), foram transferidas para o HGE, que é referência em trauma e um dos poucos equipamentos do Brasil dotados de centro cirúrgico e UTI especializados no atendimento a vítimas de queimaduras. As vítimas têm queimaduras e traumas diversos pelo corpo.

Um paciente foi transferido ainda na noite de quinta, enquanto os outros dois últimos foram transferidos na manhã desta sexta-feira (15), de acordo com a assessoria da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Dos nove sobreviventes, ainda há uma sobrevivente – uma mulher de 27 anos – que segue internada no Hospital do Subúrbio.

Os cinco sobreviventes que estavam inicialmente no HGE foram identificados como Eduardo Trajano, 38, Fernando Oliveira Vieira Silva, 26, Marie Cavelan, 27, Eduardo Mussi Ferreira, 33, e Eduardo Brandão, 6. A criança é filha da jornalista Marcela Elias. Além deles, entre os sobreviventes, também está o ex-piloto da Stock Car, Tuka Rocha, 36.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feriados. A Sesab destacou que não fornece o estado de saúde de pacientes internados na rede de assistência estadual, mesmo aqueles que receberam alta ou foram a óbito.

Destroços

As primeiras informações sobre o acidente indicam que a aeronave caiu quando se preparava para o pouso na pista do resort Kiaroa Eco-Luxury Resort, por volta das 14h da quinta-feira. Logo após a queda, os passageiros conseguiram sair antes de o fogo tomar conta da aeronave. A vítima fatal, Marcela Brandão Elias, ficou presa nos destroços do avião e o corpo ficou carbonizado.

O avião pertencia ao bilionário brasileiro José João Abdalla Filho, 74. Banqueiro e político, ele é atualmente o nono homem mais rico do Brasil (769 do mundo), conforme informações da revista de negócios Forbes.com. Mais conhecido como Juca Abdalla, ele é dono do Banco Clássico e tem uma fortuna estimada de US$ 3,1 bilhões (R$ 12,9 bilhões).

Pacientes internados no HGE

• Adulto do sexo masculino, 26 anos

• Adulto do sexo masculino, 26 anos

• Adulto do sexo feminino, 27 anos

• Adulto do sexo masculino, 28 anos

• Adulto do sexo masculino, 33 anos

• Adulto do sexo masculino, 36 anos

• Adulto do sexo masculino, 38 anos

• Criança do sexo masculino, 6 anos

Paciente internado no Hospital do Subúrbio

• Adulto do sexo feminino, 27 anos