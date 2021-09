Acidente em mina da Vale no Canadá deixa 39 trabalhadores presos no subterrâneo

Um acidente ocorrido no domingo (26) fez com que 39 trabalhadores ficassem presos na mina subterrânea Totten em Sudbury, Ontário, no Canadá. A Vale, empresa que é responsável pelo depósito subterrâneo, informou que começou o resgate nesta segunda (27).

Segundo a mineradora, uma pá escavadeira que estava sendo transportada no acesso ao local se desprendeu, bloqueando abertura por onde passam as instalações e impossibilitando o transporte dos funcionários.



O resgate dos trabalhadores será feito por meio de um sistema de escada de saída secundária com o apoio da equipe especializada da Vale. A companhia informou que os mineradores já foram alcançados e já foi iniciada a movimentação de retirada.

"Ninguém está ferido, o que é nossa preocupação número um, e os trabalhadores tiveram e continuam tendo acesso a água, alimentos e remédios", declarou a empresa.