Acidente entre carro e carreta deixa quatro mortos na BR-116, em Vitória da Conquista

Quatro pessoas morreram após uma colisão frontal entre um carro e uma carreta na tarde desta segunda-feira (25), no KM-888, da BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam no carro de passeio, que ficou completamente destruído após o acidente. A pista ficou interditada nos dois sentidos e só foi liberada por volta das 18h16.



A PRF informou à TV Bahia que o local fica perto de uma praça de pedágio administrada pela Viabahia, na altura do distrito de Veredinha.



Ainda não há informações sobre o que causou a batida, nem sobre as identidades das vítimas.