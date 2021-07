Acidente entre carro e moto deixa trânsito congestionado na LIP sentido Aeroporto

A chuva e o fluxo de tráfego causaram alguns transtornos para os motoristas nesta quinta-feira (1) em Salvador. Por volta de 18h30, um acidente envolvendo um carro e uma moto na altura da Ligação Iguatemi Paralela (LIP) deixa o trânsito bastante congestionado na região.

O acidente aconteceu próximo da passarela do Hospital Sarah. Não há informações sobre feridos. Agentes da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador)já estão no local.



Mais cedo, um carro de passeio capotou na avenida Paralela, no sentido centro, na altura do Bairro da Paz. O acidente aconteceu por volta das 14h15 e não há informações sobre feridos.



De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador, das 7h desta quinta-feira (1º) até às 18h30, foram registrados cinco acidentes com três pessoas feridas na capital baiana.