Acidente entre dois carros e uma moto deixa um ferido na orla de Salvador

Um acidente na Avenida Octávio Mangabeira, na orla de Salvador, deixou uma pessoa ferida no final da manhã desta quarta (9). A colisão foi entre dois carros e uma motocicleta no sentido Itapuã, no bairro da Boca do Rio, de acordo com a Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a ocorrência e encaminhou a vítima para uma unidade médica. Não há informações sobre o estado de saúde.

O órgão não detalhou quantos ocupantes o veículo tinha, mas afirmou que não houve outros feridos. O trânsito ficou intenso na região, nas imediações do Centro de Convenções.