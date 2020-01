Acidente entre três carros causa congestionamento na Avenida Contorno

Um acidente envolvendo três veículos deixou o trânsito congestionado na Avenida Contorno, em Salvador, no início da tarde desta quinta-feira (23). As circunstâncias da batida ainda não foram esclarecidas.

Foto: Reprodução

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o acidente ocorreu por volta das 13h20 e um dos carros, um Hyundai Creta de cor branca, chegou a virar, ficando com a porta do motorista virada para o chão.

Os outros envolvidos no acidente, que ocorreu logo acima da comunidade da Gamboa de Baixo, são um Ford Fiesta branco e um Chevrolet Celta preto.

Foto: Reprodução

Apesar do impacto, que destruiu a frente do Fiesta e também danificou os outros dois veículos, ninguém ficou ferido.

A via que desce a avenida e segue sentido Comércio foi totalmente interditada após a colisão, sendo liberada por volta das 15h, aguardando apenas a retirada dos fragmentos dos carros que estavam espalhados pelo chão.