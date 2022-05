Acidente envolvendo caminhão deixa dois mortos e um ferido na Bahia

Um acidente envolvendo um caminhão no quilômetro 16 da BA-641, próximo ao município de Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, deixou dois mortos e uma pessoa ferida nesta segunda-feira (02).

Por volta das 9h, policiais militares da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Brumado foram acionados para atender o acidente.

Quando chegou ao local, a equipe isolou a área para equipes do Samu trabalharem em atendimento às vítimas. Não há informações sobre o estado de saúde da pessoa ferida.

Os militares ainda estão no local com a ocorrência em andamento.