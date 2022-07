Acidente envolvendo moto e três carros deixa feridos e trânsito lento no Dique do Tororó

Três pessoas ficaram feridas após uma acidente envolvendo uma motocicleta e três carros na região do Dique do Tororó, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (29). As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

A batida ocorreu nas proximidades do Restaurante A Porteira. Com o ocorrido, houve a interdição de uma faixa do Dique, no sentido Bonocô, congestionando a região.

Equipes da Transalvador estiveram no local e já liberaram a via no início da noite. Não há informações sobre o estado de saúde da vítimas.