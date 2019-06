Acidente faz poste cair em cima de carro e deixa motorista ferido no Saboeiro

Uma pessoa ficou ferida após sofrer um acidente de trânsito nesta quarta-feira, no bairro do Saboeiro, em Salvador. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), a colisão entre o carro e o poste aconteceu por volta das 15h20.

A vítima, que não teve seu nome divulgado pelo órgão, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para uma unidade médica. O estado de saúde e local para onde foi levada, no entanto, não foram informados.

Ainda de acordo com a Transalvador, o acidente causou grande congestionamento, porque o poste ficou atravessado na via e a rua precisou ser interditada. O fluxo de veículos foi desviado para a Avenida Edgar Santos.