Acidente na BA-152 resulta em morte de três familiares

Uma picape e um veículo oficial da prefeitura de Livramento de Nossa Senhora bateram na BA-152, sudoeste baiano, na manhã desta terça-feira (11). A colisão deixou um saldo trágico: três familiares mortos além de outras quatro pessoas feridas. As informações são da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

A PRE afirmou em nota que três funcionários da prefeitura da cidade foram levados para uma unidade de saúde e duas das vítimas estavam com estado de saúde grave.

Das três vítimas fatais, duas morreram ainda no local do acidente e a outra a caminho do hospital. As vítimas vinham do distrito de Iguatemi, zona rural de Livramento. A Polícia ainda não sabe os motivos da colisão e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) do município de Brumado.

Havia uma outra ocupante na picape, que teve ferimentos leves e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Livramento de Nossa Senhora.