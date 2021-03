Acidente no Largo de Roma deixa dois feridos; Veja vídeo

Duas pessoas ficaram feridas após uma batida entre um carro e um ônibus, na manhã desta terça-feira (23), no Largo de Roma, em Salvador. Segundo informações dos Corpos de Bombeiros, as vítimas foram um homem e uma mulher, que foram resgatados por uma equipe dos bombeiros. O casal estava dentro do carro. Veja imagens!



Ainda de acordo com os bombeiros, as duas vítimas estavam conscientes e foram levadas para uma unidades médicas. O homem foi socorrido para a UPA de Roma, e a mulher, que chegou a ficar presa nas ferragens, foi levada para o Hospital Geral do Estado, com suspeita de trauma na coluna. O estado de saúde atual das vítimas não foi informado.O motorista do ônibus informou que o acidente aconteceu após o carro invadir o sinal, que estaria aberto para o ônibus e fechado para o carro, que cruzou a pista . O carro, que estava sentido ribeira, ficou atravessado na pista.