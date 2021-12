Acidente provocado por motorista embriagado em Jacobina deixa três mortos

Novas informações sobre o acidente que deixou feridos e mortos na véspera de Natal na cidade de Jacobina, norte da Bahia, apontam que a situação teve desfecho pior do que o esperado. Das oito pessoas atropeladas por um motorista embriagado, de 69 anos, três morreram no local. O homem foi preso em flagrante na Rua Coronel Hermenegildo, no bairro da Missão, após invadir a loja de materiais de construção Verdes Mares com uma picape.

De prenome Petrônio, o motorista conduzia o veículo, com placa do Espírito Santo, em alta velocidade, em uma ladeira, quando perdeu o controle da direção e invadiu o estabelecimento. Além de atropeladas, as vítimas foram atingidas por escombros, já que parte da estrutura desabou. O local ficou destruído.

Os três mortos foram identificados pela Polícia Civil como Luís Carlos de Jesus Silva, de 33 anos, Marcelo Messias da Costa Silva, de 34, e Roque Ferreira da Silva, de 70. As outras cinco vítimas foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jacobina e uma delas já foi liberada.

De acordo com Luciano Santos, proprietário da loja destruída, Petrônio é funcionário aposentado da Receita Federal, é morador da cidade e sua relação com a bebida é conhecida na cidade.

Conduzido à Delegacia Territorial de Jacobina em aparente estado de embriaguez, Petrônio foi preso pelo crime de homicídio culposo, quando a pessoa não tem intenção de matar. Ao longo das investigações, entretanto, a tipificação penal no inquérito ainda pode mudar, uma vez que a atribuição de denunciar o suspeito à Justiça é do Ministério Público.

*sob orientação de Jorge Gauthier