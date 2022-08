Acidentes na BA-131 deixam dois mortos e um ferido

Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em dois acidentes de trânsitos ocorridos no domingo (7) na BA-131, entre as cidades de Jacobina e Miguel Calmon, no norte da Bahia.

A Polícia Militar informou que por volta das 23h30 do domingo, uma guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi acionada com a informação de que havia ocorrido um acidente entre um carro e uma moto no KM 140 da BA-131. No local, os policiais constataram que uma das vítimas não havia resistido aos ferimentos. A corporação registrou o ocorrido na delegacia de Jacobina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a primeira vítima foi identificada como Genivaldo Francisco do Nascimento, de 52 anos. A segunda vítima é um motociclista identificado como Adeilton Pereira de Jesus, 38. A terceira envolvida é uma mulher, identificada como Daniela Santiago de Oliveira, 25, que teve ferimentos leves e foi encaminhada para um hospital da região.

Segundo a TV Bahia, a PRE informou que o primeiro caso ocorreu durante a madrugada, quando um ciclista, Genivaldo Francisco do Nascimento, teria deixado cair algo na pista e, ao tentar pegar o objeto, foi atingido por um carro. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro e a o homem morreu ainda no local.

Ainda de acordo com a TV Bahia, o segundo acidente teria ocorrido após o motorista de outro carro avistar o corpo de Genivaldo na pista e desviar dele. No entanto, ao fazer o desvio, o veículo bateu de frente com uma moto. O motociclista, Adeilton, morreu no local.